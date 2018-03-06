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Мопед столкнулся с Renault Megane на Гдовском шоссе

Мопед столкнулся с Renault Megane на Гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 24 марта в Псковском районе в 7.00 на 50-м км автодороги Псков - Гдов водитель мопеда «Дельта», мужчина 1948 года рождения, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги, создал помеху для обгоняющего его автомобиля Renault Megane с прицепом под управлением мужчины 1975 года рождения и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель мопеда с полученными травмами госпитализирован.

Добавим, что в период с 23 по 25 марта на дорогах Псковской области зарегистрировано3 ДТП, в которых пострадали 24 человека. Задержано 23 нетрезвых водителя.