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Две девушки пострадали в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

26 марта на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Задержано 7 водителей в нетрезвом состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

26 марта в 15.45 на перекрестке Крестовского шоссе у дома 43 и Болотного проезда в г. Пскове водитель автомашины «Рено-Трафик» - мужчина 1974 года рождения, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21124 под управлением девушки 1990 года рождения, который двигался со встречного направления прямо, после чего ВАЗ-21124 совершил наезд на «Киа-Пиканто» под управлением женщины 1985 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-21124 - девушка 1991 года рождения, получили незначительные травмы, не госпитализированы.

26 марта в 21.45 на 244-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе водитель автомашины «Ауди-80» – молодой человек 1995 года рождения, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Вольво» под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате ДТП водитель «Вольво» получил незначительные травмы, не госпитализирован.