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На Ольгинском мосту водитель «Мазды» после неожиданного перестроения столкнулся с автобусом №25

На Ольгинском мосту водитель «Мазды» после неожиданного перестроения столкнулся с рейсовым автобусом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло утром 27 марта, информация о ДТП поступила в 9.10.

Автобус «ЛиАЗ» (маршрут №25) двигался в сторону площади Ленина по правой полосе без изменения траектории движения. Неожиданно из левой полосы непосредственно перед автобусом в правую полосу совершил попытку перестроения автомобиль «Мазда 6». Водитель «ЛиАЗа» применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В автобусе произошло падение нескольких пассажиров. По предварительной информации, за медицинской помощью пока никто не обращался.

Оба водителя трезвые.

В пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс» информацию о столкновении, произошедшем по вине водителя легкового автомобиля, сопроводили следующим комментарием: «Уважаемые водители! Просим воздержаться от резких маневров вблизи автобусов, не подрезать и не забывать выпускать из «карманов» у автобусных остановок. Страдает, прежде всего, не водитель, а пассажиры, среди которых могут оказаться ваши родные и близкие».