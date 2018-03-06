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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре человека погибли на дорогах Великих Лук в 2017 году

28.03.2018 11:59|ПсковКомментариев: 0

Число ДТП снизилось на дорогах Великих Лук по итогам 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании Великолукской городской Думы сообщил начальник ОМВД России по городу Великие Луки Дмитрий Кислицин, докладывая об итогах деятельности ведомства в прошлом году.

По его словам, в прошлом году в Великих Луках произошло 1636 аварии. При этом количество учетных ДТП, то есть с пострадавшими, увеличилось на 4,3% (с 93 до 97). В результате ДТП погибло 4 человека, 107 получили травмы.

Количество ДТП с участием детей по сравнению с 2017 годом снизилось на 27,2%. За 12 месяцев прошлого года в городе Великие Луки произошло 13 ДТП, в которых пострадало 14 подростков в возрасте до 16 лет.

При 63 дорожно-транспортных происшествиях были зафиксированы недостатки состояния и содержания улично-дорожной сети (65% от общего количества ДТП).

В целом обстановка на дорогах города по итогам года несколько ухудшилась, о чем свидетельствует увеличение учетных ДТП и количество погибших, пояснил Дмитрий Кислицин.

Теги: #великие луки #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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