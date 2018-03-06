←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Три новых светофора
Дороги - под пристальное внимание!
неожиданный поворот
Выгодное предложение от «Псков-Лады»
туристический автобус попал в ДТП
В автобусах Пскова появится Wi-Fi
ещё ДТП 06.03.2018 08:0991 Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове 29.03.2018 08:421 Москвичка пострадала в ДТП на трассе в Великолукском районе 28.03.2018 19:082 «Газель» и ЗАЗ «Шанс» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.03.2018 11:590 Четыре человека погибли на дорогах Великих Лук в 2017 году 28.03.2018 09:190 27 марта на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано 27.03.2018 10:504 На Ольгинском мосту водитель «Мазды» после неожиданного перестроения столкнулся с автобусом №25
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Москвичка пострадала в ДТП на трассе в Великолукском районе

29.03.2018 08:42|ПсковКомментариев: 1

Вчера, 28 марта, в Великолукском районе произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, на 457-м км трассы Москва - Балтия 24-летний невельчанин за рулем автомашины «Хонда Аккорд» при повороте налево с главной дороги не убедился в безопасности и совершил столкновения со встречной машиной «БМВ».

Как пояснили в ведомстве, за рулем «БМВ» находился 39-летний москвич.  В результате аварии пострадала жена московского водителя, женщина 1985 года рождения, а также сам виновник аварии.

Оба водителя трезвы.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 2904 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
29.03.2018, 08:421 Москвичка пострадала в ДТП на трассе в Великолукском районе 28.03.2018, 19:4332 Уборка Пскова должна производиться муниципальными предприятиями и быть под контролем - Олег Брячак 28.03.2018, 19:082 «Газель» и ЗАЗ «Шанс» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.03.2018, 12:192 Безработный пскович украл фары, запасное колесо и переднюю подвеску с «семерки»
28.03.2018, 12:130 В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными  28.03.2018, 11:590 Четыре человека погибли на дорогах Великих Лук в 2017 году 28.03.2018, 10:106 ГИБДД Пскова проверит автобусы 28.03.2018, 09:190 27 марта на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано
27.03.2018, 21:055 Юидовцы из Великих Лук и Новосокольников провели совместную акцию «Безопасность детей - забота родителей!» 27.03.2018, 20:230 Как поставить машину на учет, напоминают псковичам в ГИБДД 27.03.2018, 20:023 В Пскове викинги и робот-трансформер призвали взрослых и детей носить световозвращатели 27.03.2018, 15:557 Почти 80 км линий освещения введут в эксплуатацию на федеральных трассах в Псковской области в 2018 году 
27.03.2018, 14:352 В Острове может возобновиться работа пункта регистрации автотранспорта и прием экзаменов по практическому вождению 27.03.2018, 14:184 В Вербное воскресенье будет организовано дополнительное движение автобусов до кладбищ в Пскове 27.03.2018, 12:131 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает на Инженерной 27.03.2018, 10:504 На Ольгинском мосту водитель «Мазды» после неожиданного перестроения столкнулся с автобусом №25
27.03.2018, 10:320 Две девушки пострадали в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 27.03.2018, 09:320 Белорусские дипломаты поблагодарили власти Псковской области за помощь пострадавшим в ДТП 26.03.2018, 13:180 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Ипподромной, 127 в Пскове 26.03.2018, 13:140 ВАЗ врезался в «Рено» на улице Леона Поземского
26.03.2018, 12:330 Почти все пострадавшие в аварии с пассажирским автобусом в Стругокрасненском районе выписаны из больниц 26.03.2018, 11:5241 Проект реконструкции улицы Поземского в Пскове обойдется в 26,994 млн рублей 26.03.2018, 10:542 Мопед столкнулся с Renault Megane на Гдовском шоссе 26.03.2018, 10:330 Водитель ВАЗа, столкнувшегося с автобусом в Стругокрасненском районе, находился за рулем в утомленном состоянии
26.03.2018, 10:0730 На ужаснейшее состояние дороги на ул. Инженерной пожаловалась псковичка. ФОТО 26.03.2018, 09:202 «Хендай» и «Мерседес» столкнулись в Великих Луках 26.03.2018, 08:238 Контролеров могут наделить правом проверять документы у «зайцев» 25.03.2018, 14:070 «Мицубиси» и БМВ столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
25.03.2018, 13:4421 Интерактив: Зачем!? 24.03.2018, 22:236 Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе 24.03.2018, 18:2710 Фура оказалась в кювете на трассе в Островском районе. ФОТО 24.03.2018, 12:182 Псковских водителей просят соблюдать безопасную дистанцию на дорогах
23.03.2018, 21:127 Эксперт рассказал о мерах для популяризации электромобилей в России 23.03.2018, 21:093 Условный срок получил великолучанин за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии 23.03.2018, 20:040 Пятеро детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области, выписаны из больницы 23.03.2018, 19:586 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
23.03.2018, 15:3733 Новое имя, те же люди: В Пскове торжественно открыта заправка Circle K 23.03.2018, 15:1127 До 27 марта в Пскове разработают план мероприятий по устранению ямочности на дорогах 23.03.2018, 13:514 По факту ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 23.03.2018, 13:362 Неприкрытое хамство - клиент о принципах общения псковского автодилера
23.03.2018, 11:4910 Власти Псковской области обеспечили доставку пассажиров попавшего в ДТП автобуса в Санкт-Петербург 23.03.2018, 11:370 Пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана необходимая медицинская помощь 23.03.2018, 10:5016 ДТП с участием туристического автобуса в Стругокрасненском районе. ФОТО 23.03.2018, 09:430 Семеро человек госпитализированы в результате столкновения «семерки» и туристического автобуса в Лудонях
23.03.2018, 09:402 На месте аварии с участием автобуса в Стругокрасненском районе работает спецтехника 23.03.2018, 08:090 ДТП с участием автобуса произошло в Стругокрасненском районе, есть пострадавшие 22.03.2018, 13:502 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Поземского 22.03.2018, 13:180 В сервисном центре «Прагматика ICE» диагностика АКБ - бесплатно
22.03.2018, 11:542 Тем, кто хочет со скидкой заменить или получить водительские права, стоит позаботиться об этом заранее 22.03.2018, 10:391 Водитель «Калины» в Новом Изборске повторно сел за руль пьяным 22.03.2018, 10:231 Водитель «Хендая» на улице Юбилейной при развороте не уступил дорогу грузовой машине и врезался в нее  22.03.2018, 09:590 На улице Юбилейной столкнулись два автомобиля, движение затруднено
22.03.2018, 09:331 Нетрезвый водитель в Гдовском районе съехал в кювет и врезался в дерево 22.03.2018, 09:212 Водитель «Ауди», врезавшийся в поезд в Пыталовском районе, ехал на «красный» 21.03.2018, 18:4212 Алексей Захаров: Город Псков без уборки не останется 21.03.2018, 16:295 Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Пыталовском районе
21.03.2018, 14:2932 Проверить расходование средств, выделенных «дорожным» подрядчикам по муниципальному контракту, предложил Олег Брячак 21.03.2018, 09:570 14-е километры дорог «Псков - Изборск» и «Остров - Новоржев» оказались несчастливыми для водителей 20 марта 21.03.2018, 09:5116 На 20 тыс рублей оштрафован начальник УГХ Пскова за увеличение срока ремонта дворов по муниципальному контракту 21.03.2018, 09:277 Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Рено» в вечернем ДТП с участием такси в Пскове
20.03.2018, 23:010 Псковских водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на дорогах в связи с нестабильной погодой 20.03.2018, 22:249 В Японии начали разработку законов для летающих автомобилей 20.03.2018, 21:4613 Три человека пострадали в ДТП с участием такси на ул. Юбилейной в Пскове. ФОТО 20.03.2018, 21:3240 Олег Брячак рад расторжению контракта с подрядчиком по уборке Завеличья
20.03.2018, 21:315 Две машины такси столкнулись в Пскове на ул. Юбилейной, есть пострадавшие 20.03.2018, 17:440 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика» 20.03.2018, 16:209 С сегодняшнего дня в Пскове закрыта для движения половина Кузнецкого моста 20.03.2018, 15:593 Мартовские акции в сервисном центре «Псков-Лада»
20.03.2018, 14:0636 Регистратор: «Мерседес» поворачивает к «Акваполису» через две сплошные 20.03.2018, 12:224 В Госдуме предложили запретить нарушителям ПДД садиться за руль до приговора суда 20.03.2018, 11:2650 Трехлетний муниципальный контракт на содержание дорог на Завеличье признан недействительным 20.03.2018, 10:164 Включить в экипировку мотоциклистов световозвращающие элементы предлагает проект «Безопасные дороги»
20.03.2018, 09:271 Водитель и пассажирка оказались в областной больнице после съезда в кювет в Печорском районе 20.03.2018, 08:513 Светофор не работает на перекрестке Народная - Коммунальная в Пскове 20.03.2018, 08:390 Старушку сбил водитель «Ниссана» на улице Новоселенинской в Великих Луках 19.03.2018, 18:573 Массовые проверки водителей пройдут 21 марта на 282-м км трассы Санкт-Петербург - Невель
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru