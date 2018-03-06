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Москвичка пострадала в ДТП на трассе в Великолукском районе

Вчера, 28 марта, в Великолукском районе произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, на 457-м км трассы Москва - Балтия 24-летний невельчанин за рулем автомашины «Хонда Аккорд» при повороте налево с главной дороги не убедился в безопасности и совершил столкновения со встречной машиной «БМВ».

Как пояснили в ведомстве, за рулем «БМВ» находился 39-летний москвич. В результате аварии пострадала жена московского водителя, женщина 1985 года рождения, а также сам виновник аварии.

Оба водителя трезвы.