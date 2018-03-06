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Водитель «Лады Гранта» не пропустил фуру в Себежском районе и оказался в больнице

28 марта на дорогах Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Задержано 5 водителей в нетрезвом состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

28 марта в 14.00 на 52-м км автодороги Опочка - Дубровка - до границы с Белоруссией в Себежском районе водитель автомашины «Лада Гранта» - молодой человек 1993 года рождения, не выполнил требование ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и совершил столкновение с «Даф» с полуприцепом «Ламберет» под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Себежская ЦРБ».

28 марта в 15.00 у дома 14 по ул. Коммунальной в г. Пскове водитель ВАЗ-2109 - молодой человек 1996 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомашине «Ниссан Патфайндер» под управлением мужчины 1974 года рождения и совершил столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗ-2109 получил незначительные травмы, не госпитализирован.