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Житель Опочецкого района осужден за пьяное ДТП

Приговором Опочецкого районного суда 44-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 6 июля 2017 года около 14.00 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Ауди-80» двигался по правой полосе проезжей части автодороги «Санкт-Петербург - граница с республикой Беларусь» за автомобилем Volvo FH.

На 419-м км трассы подсудимый с превышением скорости, не выдержав дистанцию до впереди идущего автомобиля, остановившегося по указанию регулировщика, совершил наезд на заднюю правую часть полуприцепа автомобиля.

В результате ДТП пассажир, которая не была пристегнута, получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Учитывая, что обвиняемый ранее не судим, воспитывает малолетнего ребенка, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года с применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства, на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.