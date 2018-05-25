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Водитель ВАЗа без прав съехал в кювет в Новосокольническом районе, пострадал ребенок

В 00.30 28 мая на 14-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники в Новосокольническом районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины ВАЗ-21099 1987 года рождения, не имея водительского удостоверения на управление автомобилем соответствующей категории, на закруглении дороги не выбрал безопасный скоростной режим, в результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Травмы получил пассажир - мальчик 2011 года рождения, не госпитализирован.