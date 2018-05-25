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Водитель упал со скутера в Острове

В 17.45 28 мая поступило сообщение о ДТП на улице 25 Октября в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель скутера «Торнадо» 1986 года рождения не справился с управлением и совершил падение с транспортного средства. Мужчина не госпитализирован.

В 14.40 28 мая на 27-м км трассы Псков - Рига женщина 1992 года рождения за рулем автомашины «Форд Фокус» не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель не госпитализирована.

В 10.20 28 мая на 247-м км трассы Р-23 в Стругокрасненском районе женщина 1990 года рождения за рулем автомашины «Хендай» не выбрала безопасную дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершила столкновение с автомашиной «Исузу» под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка «Хендая» - женщина 1975 года рождения, не госпитализирована.