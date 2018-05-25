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На трассе в Псковском районе ГАЗ въехал в стоящую «Вольво», водитель пострадал

За 29 мая на территории Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил ранения различной степени тяжести.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в 09.55 на 276-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе водитель автомобиля ГАЗ 2834 BF - молодой человек 1992 года рождения - совершил наезд на стоящую «Вольво FH 4X2T» с полуприцепом «Шмитц SKO 24» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель ГАЗа с полученными травмами госпитализирован в Псковскую областную больницу.