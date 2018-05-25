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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Опеля» скончался после наезда на дерево в Острове

31.05.2018 09:28|ПсковКомментариев: 0

В 15.11 30 мая произошло смертельное ДТП на улице 25 Октября в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, у дома 103 мужчина  1963 года рождения за рулем автомашины «Опель Омега» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В 08.27 30 мая у дома 7 по улице Октябрьской в поселке Дедовичи водитель 1941 года рождения за рулем ВАЗ-2106 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине «СсангЙонг Актион» под управлением мужчины 1992 года рождения, пострадали оба водителя, госпитализированы.

Теги: #ДТП #островский район #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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