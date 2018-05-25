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Актер Джонни Депп попал в аварию в Петербурге

В Петербурге автомобиль, на котором передвигался актер Джонни Депп, попал в небольшую аварию. Об этом сообщает «Росбалт».

ДТП произошло, когда машина выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте. Водитель не вписался и врезался в стену. Спустя некоторое время машина продолжила движение.

Также, по информации Пятого канала, Депп был и на экскурсии по рекам и каналам Петербурга.

Вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, отыграла концерт в Петербурге.