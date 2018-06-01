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Водитель «ВАЗа» сбил столб напротив «Максимуса», после чего врезался в куст и в «Мерседес»

ДТП произошло сегодня в 15.10 в Пскове на Октябрьском проспекте у дома №54. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «ВАЗ 2124» 1995 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего наехал на куст и впереди стоящий микроавтобус «Мерседес».

Фото Александра Данильчика из группы «Жесть по-псковски»

Автомобили получили технические повреждения. Медицинская помощь участникам аварии не понадобилась.

Фото Павла Комлякова, группа «Пост-исторический город П.», Фейсбук

На месте работают сотрудники ГИБДД.