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Псковские энергетики устраняют последствия падения фонарного столба на Октябрьском проспекте

Псковские энергетики устраняют последствия падения в результате ДТП фонарного столба. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в настоящий момент на Октябрьском проспекте работает бригада.

Фото Павла Комлякова, группа «Пост-исторический город П.», Фейсбук

В результате аварии пострадала опора линии наружного освещения, электроснабжение потребителей не нарушено.

В настоящее время энергетики убирают опору с проезжей части. Работа по восстановлению уличного освещения на данном участке будет проведена позже.

Напомним, ДТП произошло сегодня в 15.10 в Пскове на Октябрьском проспекте у дома №54. Водитель автомобиля «ВАЗ 2124» 1995 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего наехал на куст и впереди стоящий микроавтобус «Мерседес».