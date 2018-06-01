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Опубликовано видео аварии на Октябрьском проспекте, где ВАЗ сбил столб и врезался в «Мерседес»

В Сети появилось видео аварии на Октябрьском проспекте, где ВАЗ сбил столб и врезался в «Мерседес».

Фото Александра Данильчика из группы «Жесть по-псковски»

Напомним, ДТП произошло 1 июня в 15.10 в Пскове на Октябрьском проспекте у дома №54. Водитель автомобиля ВАЗ 2124 1995 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего наехал на куст и впереди стоящий микроавтобус «Мерседес».

Автомобили получили технические повреждения. Медицинская помощь участникам аварии не понадобилась.

Видео Романа Пупкина из группы «Жесть по-псковски»