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Две автомашины оказались в кювете после ДТП на окраине Великих Лук. ФОТО

2 августа на Октябрьском проспекте в Великих Луках произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД, ДТП случилось в 18.20 на границе Великолукского района и г. Великие Луки.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-21010 совершил столкновение с Renault Sandero, от удара водитель Renault потерял управление и съехал в кювет, в кювете оказалась и «десятка».

В результате столкновения ранения получили водители и пассажиры машин. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.