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Три человека пострадали в ДТП на окраине Великих Лук

В результате ДТП, произошедшего 2 августа на окраине Великих Лук, пострадали три человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, травмы получила пассажир «Рено» - женщина 1967 года рождения, а также водитель - житель города Мурманска 1966 года рождения.

Пассажир ВАЗ-21120 от госпитализации отказался. Водитель ВАЗа не пострадал и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Напомним, 2 августа в 18.20 на Октябрьском проспекте на границе Великолукского района и Великих Лук столкнулись два автомобиля.

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27-летний житель Невельского района, управляя ВАЗ-21120, превышая скоростной режим и не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем «Рено». От удара «Рено» съехал в кювет и столкнулся с деревом, а затем перевернулся и ВАЗ.