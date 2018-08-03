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Пять человек погибли в ДТП в Порховском районе - МВД

По уточненным данным, в ДТП в Порховском районе погибли 5 человек. Четверо из них (двое мужчин и две женщины) находились в автомобиле «Тойота», один - в «Сузуки».

По предварительной информации, детей среди жертв ДТП нет.

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Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в субботу, 4 августа, около 12.55 по адресу: Порховский район, Дубровенская волость, н.п. Павы.

По предварительной информации, водитель машины «Тойота» (Toyota RAV4) выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» (Nissan Qashqai). После этого в них врезался автомобиль «Сузуки» (Suzuki Grand Vitara). В результате ДТП «Тойота» загорелась.

На месте ДТП работали 7 сотрудников МЧС.