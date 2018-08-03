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Все автомобили – участники смертельного ДТП под Порховом зарегистрированы в Санкт-Петербурге

Все три автомобиля, столкнувшиеся в Порховском районе, имеют регистрационные номера Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как сообщалось ранее, в субботу, 4 августа, около 12.55 по адресу: Порховский район, Дубровенская волость, н.п. Павы произошло ДТП, в котором погибли 5 человек. По предварительной информации, водитель машины «Тойота» (Toyota RAV4) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» (Nissan Qashqai). После этого в них врезался автомобиль «Сузуки» (Suzuki Grand Vitara). В результате ДТП «Тойота» загорелась.

Четверо погибших (2 мужчины и 2 женщины) находились в автомобиле «Тойота», один - в «Сузуки».

По предварительной информации, в результате ДТП также пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.

На месте ДТП работали 7 сотрудников МЧС.