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Дети, попавшие в ДТП под Порховом, госпитализированы и находятся под наблюдением врачей

Двое детей, находившиеся в автомобилях-участниках дорожно-транспортного происшествия под Порховом, госпитализированы для всестороннего обследования. Пострадавшая в ДТП женщина также доставлена в больницу, в настоящее время ее оперируют. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из источников в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, жертвами аварии с участием трех автомобилей в Порховском районе стали 5 человек.

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По предварительной информации, водитель машины «Тойота» (Toyota RAV4) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» (Nissan Qashqai). После этого в них врезался автомобиль «Сузуки» (Suzuki Grand Vitara). В результате ДТП «Тойота» загорелась.

Четверо погибших (2 мужчины и 2 женщины) находились в автомобиле «Тойота», один - в «Сузуки».