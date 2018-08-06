В Пскове на виадуке произошло тройное ДТП

Тройное ДТП произошло на Октябрьском виадуке (пересечение Октябрьского проспекта и ул. Вокзальной) в Пскове около 8.30 6 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Форд» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Шкода», который двигался в попутном направлении в сторону Пскова.
От удара «Форд» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся в автомобилем «ВАЗ 2107».
В настоящее время водителя «ВАЗа» из автомобиля извлекают сотрудники МЧС с помощью спецсредств.
По предварительным данным, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.
Сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства аварии.
Фото Юлии Будко и Михаила Платонова из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте