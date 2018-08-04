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Водитель «Вольво» не пропустил грузовик в Великих Луках, пострадали два человека

6 августа в 15.00 в Великих Луках произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции, в 14.50 на Т-образном перекрестке улиц Малышева и М. Кузьмина 35-летний водитель автомашины «Вольво», выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомашиной «ЗИЛ». Грузовик двигался по главной дороге, за рулем «ЗИЛа» находился 61-летний местный житель. От удара иномарку отбросило на тротуар.

В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель «Вольво» и его 49-летняя пассажирка. По данному факту ГИБДД г. Великие Луки проводит проверку.