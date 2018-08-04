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В Гдовском районе мотоциклист на BMW съехал в кювет и опрокинулся

ДТП произошло 6 августа около 17.30 на 80-м км автодороги Псков-Гдов в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель мотоцикла BMW на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель мотоцикла госпитализирован в Псковскую городскую больницу.

В этот же день в 15.20 в деревне Ореховичи Себежского района женщина 1979 года рождения за рулем «ВАЗа» не справилась с управлением и совершила наезд на дерево. Пострадал пассажир 1986 года рождения, не госпитализирован.