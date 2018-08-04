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Водитель «ВАЗа», попавший в ДТП на виадуке в Пскове, госпитализирован с переломами

Водитель «ВАЗа», попавший в ДТП на виадуке в Пскове 7 августа, госпитализирован с переломами грудины, ребер и голеностопного сустава в Псковскую городскую больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото Михаила Платонова из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

Водителя отечественного автомобиля из транспортного средства извлекали спасатели.

Как сообщалось, тройное ДТП произошло на Октябрьском виадуке (пересечение Октябрьского проспекта и ул. Вокзальной) в Пскове около 8.30 6 августа. По данным УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Форд» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Шкода», который двигался в попутном направлении в сторону Пскова. От удара «Форд» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся в автомобилем «ВАЗ 2107».