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76-летний велосипедист погиб на автодороге Опочка-Себеж

Два ДТП с участием велосипедистов произошло за минувшие сутки в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 18.32 7 августа на 6-м км автодороги Опочка-Себеж в Опочецком районе водитель автомашины «Рено Дастер» 1940 года рождения совершил наезд на велосипедиста 1942 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате велосипедист погиб на месте происшествия.

В 15.40 у дома 25 в деревне Колпино Невельского района водитель автомашины ВАЗ-21074 1988 года рождения совершил наезд на велосипедистку 1957 года рождения, которая ехала в попутном направлении. Женщина госпитализирована в Невельскую межрайонную больницу.