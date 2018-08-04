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«Мерседес» врезался в грузовик на трассе Р-23 в Опочецком районе, пострадал один человек

В 08.45 7 августа на 413-м км трассы Р-23 в Опочецком районе водитель автомашины «Мерседес Бенц» 1964 года рождения при обгоне совершил столкновение с грузовиком ГАЗ-5312 под управлением мужчины 1970 года рождения, который поворачивал налево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пострадал водитель «Мерседеса», госпитализирован в Опочецкую районную больницу.

В 16.45 у дома 118 по ул. Советской Армии в Пскове женщина 1972 года рождения за рулем «Шевроле Авео» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1958 года рождения. Водители автомашин с травмами были доставлены в областную больницу, но госпитализации не потребовалось.