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Напротив гостиницы «Рижская» работает мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД

18.01.2017 13:52 ПЛН, Псков

В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации «Крис-П» (тренога). Как сообщил очевидец, камера установлена напротив гостиницы «Рижская». Скорость движения на данном участке ограничена до 50 км в час.

Источник: Псковская Лента Новостей



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