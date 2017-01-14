ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в ПсковеАвтомашины «БМВ» и «Рено» столкнулись в среду вечером напротив дома 41 на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили значительные технические...3
Напротив гостиницы «Рижская» работает мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД
18.01.2017 13:52 ПЛН, Псков
В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации «Крис-П» (тренога). Как сообщил очевидец, камера установлена напротив гостиницы «Рижская». Скорость движения на данном участке ограничена до 50 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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