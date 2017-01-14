Напротив гостиницы «Рижская» работает мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации «Крис-П» (тренога). Как сообщил очевидец, камера установлена напротив гостиницы «Рижская». Скорость движения на данном участке ограничена до 50 км в час.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







