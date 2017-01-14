ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в ПсковеАвтомашины «БМВ» и «Рено» столкнулись в среду вечером напротив дома 41 на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили значительные технические...3
ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове
18.01.2017 19:00 ПЛН, Псков
Автомашины «БМВ» и «Рено» столкнулись в среду вечером напротив дома 41 на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили значительные технические повреждения. Сильно затруднено движение по средней полосе в сторону Дальнего Завеличья. Участники ДТП ожидают сотрудников ДПС.
Источник: Псковская Лента Новостей
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