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ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове

18.01.2017 19:00 ПЛН, Псков

Автомашины «БМВ» и «Рено» столкнулись в среду вечером напротив дома 41 на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили значительные технические повреждения. Сильно затруднено движение по средней полосе в сторону Дальнего Завеличья. Участники ДТП ожидают сотрудников ДПС.

Источник: Псковская Лента Новостей



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