ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове

Автомашины «БМВ» и «Рено» столкнулись в среду вечером напротив дома 41 на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили значительные технические повреждения. Сильно затруднено движение по средней полосе в сторону Дальнего Завеличья. Участники ДТП ожидают сотрудников ДПС.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







