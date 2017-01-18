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ДТП затрудняет движение на перекрестке Рижский проспект - улица Юбилейная

20.01.2017 09:14 ПЛН, Псков

Автомашины «Ситроен» и «Ауди» столкнулись на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Машины получили технические повреждения. Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД.

Движение затруднено при повороте с Рижского проспекта на Юбилейную в сторону Дамбы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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