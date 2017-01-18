ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в ПсковеАвтомашины «БМВ» и «Рено» столкнулись в среду вечером напротив дома 41 на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили значительные технические...3
18.01.2017 13:52 Напротив гостиницы «Рижская» работает мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД
ДТП затрудняет движение на перекрестке Рижский проспект - улица Юбилейная
20.01.2017 09:14 ПЛН, Псков
Автомашины «Ситроен» и «Ауди» столкнулись на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Машины получили технические повреждения. Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД.
Движение затруднено при повороте с Рижского проспекта на Юбилейную в сторону Дамбы.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати