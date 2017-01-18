ДТП затрудняет движение на перекрестке Рижский проспект - улица Юбилейная

Движение затруднено при повороте с Рижского проспекта на Юбилейную в сторону Дамбы.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







