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«Хендай» и «Шкода» столкнулись на улице Юбилейной

20.01.2017 10:48 ПЛН, Псков

В пятницу, 20 января, произошло ДТП на улице Юбилейной перед перекрестком с улицей Коммунальной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, при повороте налево в сторону гипермаркета «Империал» занята левая полоса.

Кроссовер «Хендай» врезался в «Шкоду Октавиа». Участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД и мешают движению. Автомашины получили незначительные технические повреждения

Источник: Псковская Лента Новостей



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