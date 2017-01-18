«Хендай» и «Шкода» столкнулись на улице Юбилейной

В пятницу, 20 января, произошло ДТП на улице Юбилейной перед перекрестком с улицей Коммунальной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, при повороте налево в сторону гипермаркета «Империал» занята левая полоса.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







