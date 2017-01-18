«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТОПо предварительной информации, 20 января у дома 44 на улице Коммунальной в Пскове напротив рынка «Нива» автомобиль «Ниссан» после столкновения с «Рено» выехал на тротуар и...27
«Хендай» и «Шкода» столкнулись на улице Юбилейной
20.01.2017 10:48 ПЛН, Псков
В пятницу, 20 января, произошло ДТП на улице Юбилейной перед перекрестком с улицей Коммунальной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, при повороте налево в сторону гипермаркета «Империал» занята левая полоса.
Кроссовер «Хендай» врезался в «Шкоду Октавиа». Участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД и мешают движению. Автомашины получили незначительные технические повреждения
Источник: Псковская Лента Новостей
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