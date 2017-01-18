«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО

По предварительной информации, 20 января у дома 44 на улице Коммунальной в Пскове напротив рынка «Нива» автомобиль «Ниссан» после столкновения с «Рено» выехал на тротуар и повредил три припаркованные автомашины: «Рено», ВАЗ-2114 и «Шевроле Нива», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам очевидцев происшествия, женщина за рулем «Ниссана» двигалась по улице Коммунальной, после столкновения автомашину вынесло на тротуар, где она зацепила припаркованные в ряд автомобили.

Как пояснили сотрудники ГИБДД, автомашина «Ниссан» ехала по улице Коммунальной со стороны улицы Западной в сторону Юбилейной. «Рено Меган» двигался в противоположном направлении по улице Коммунальной, не убедившись в безопасности маневра, водитель «Рено» решил повернуть налево и совершил столкновение с «Ниссаном».

После столкновения «Ниссан» проехал по тротуару и зацепил еще три автомашины у дома 44 на улице Коммунальной.

По словам сотрудников ГИБДД, так как ситуация очень противоречивая, скорее всего, будет назначена автотехническая экспертиза.

У «Ниссана» поврежден корпус, тормозной шланг, вывернуто заднее левое колесо, на которое пришелся удар, возможно, повреждены рулевые тяги.

Припаркованные автомобили получили технические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей