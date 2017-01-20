«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТОПо предварительной информации, 20 января у дома 44 на улице Коммунальной в Пскове напротив рынка «Нива» автомобиль «Ниссан» после столкновения с «Рено» выехал на тротуар и...37
ДТП мешает движению транспорта по улице Инженерной в Пскове
24.01.2017 14:54 ПЛН, Псков
Напротив дома №18 по улице Инженерной в Пскове произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, две автомашины «Форд» и «Хендай» совершили боковое столкновение.
Участники ДТП занимают больше одной полосы, мешают движению по улице Инженерной от улицы Алтаева к Индустриальной.
Водители ожидают сотрудников ГИБДД.
Источник: Псковская Лента Новостей
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