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ДТП мешает движению транспорта по улице Инженерной в Пскове

24.01.2017 14:54 ПЛН, Псков

Напротив дома №18 по улице Инженерной в Пскове произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, две автомашины «Форд» и «Хендай» совершили боковое столкновение.

Участники ДТП занимают больше одной полосы, мешают движению по улице Инженерной от улицы Алтаева к Индустриальной.

Водители ожидают сотрудников ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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