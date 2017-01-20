ДТП мешает движению транспорта по улице Инженерной в Пскове

Участники ДТП занимают больше одной полосы, мешают движению по улице Инженерной от улицы Алтаева к Индустриальной.

Напротив дома №18 по улице Инженерной в Пскове произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, две автомашины «Форд» и «Хендай» совершили боковое столкновение.