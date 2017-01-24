«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТОПо предварительной информации, 20 января у дома 44 на улице Коммунальной в Пскове напротив рынка «Нива» автомобиль «Ниссан» после столкновения с «Рено» выехал на тротуар и...37
14:14 Столкновение двух автомашин на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской мешает движению
Столкновение двух автомашин на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской мешает движению
27.01.2017 14:14 ПЛН, Псков
Столкновение двух автомашин на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове мешает движению транспорта. Об этом сообщают очевидцы.
Две автомашины столкнулись прямо на перекрестке. Движение затруднено, собралась пробка с улицы Гражданской.
Источник: Псковская Лента Новостей
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