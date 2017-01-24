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Столкновение двух автомашин на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской мешает движению

27.01.2017 14:14 ПЛН, Псков

Столкновение двух автомашин на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове мешает движению транспорта. Об этом сообщают очевидцы.

Две автомашины столкнулись прямо на перекрестке. Движение затруднено, собралась пробка с улицы Гражданской.

Источник: Псковская Лента Новостей



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