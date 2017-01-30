На улице Юбилейной в Пскове ведутся дорожные работы на разделительной полосе

На улице Юбилейной в Пскове ведутся дорожные работы напротив дома №40. Как сообщил очевидец, при движении по Юбилейной от ул. Достовалова к Рижскому проспекту занята крайне левая полоса.

На разделительной полосе ведутся земляные работы с применением техники, предположительно под дорожное ограждение.

На Рижском проспекте у АЗС «Псковнефтепродукт» работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Также сегодня сообщалось о видеокамере на Инженерной у дома №96.

Источник: Псковская Лента Новостей