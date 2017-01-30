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На улице Юбилейной в Пскове ведутся дорожные работы на разделительной полосе

09.02.2017 14:42 ПЛН, Псков

На улице Юбилейной в Пскове ведутся дорожные работы напротив дома №40. Как сообщил очевидец, при движении по Юбилейной от ул. Достовалова к Рижскому проспекту занята крайне левая полоса.

На разделительной полосе ведутся земляные работы с применением техники, предположительно под дорожное ограждение.

На Рижском проспекте у АЗС «Псковнефтепродукт» работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Также сегодня сообщалось о видеокамере на Инженерной у дома №96.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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