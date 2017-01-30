«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТОПо предварительной информации, 20 января у дома 44 на улице Коммунальной в Пскове напротив рынка «Нива» автомобиль «Ниссан» после столкновения с «Рено» выехал на тротуар и...37
27.01.2017 14:14 Столкновение двух автомашин на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской мешает движению 4
На улице Юбилейной в Пскове ведутся дорожные работы на разделительной полосе
09.02.2017 14:42 ПЛН, Псков
На улице Юбилейной в Пскове ведутся дорожные работы напротив дома №40. Как сообщил очевидец, при движении по Юбилейной от ул. Достовалова к Рижскому проспекту занята крайне левая полоса.
На разделительной полосе ведутся земляные работы с применением техники, предположительно под дорожное ограждение.
На Рижском проспекте у АЗС «Псковнефтепродукт» работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Также сегодня сообщалось о видеокамере на Инженерной у дома №96.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати