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На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТО

14.02.2017 15:51 ПЛН, Псков

На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
Автомобили Audi A4 и Hyundai Santa Fe - участники аварии - получили серьезные технические повреждения. На месте ДТП работает реанимация, есть пострадавшие. Один мужчина с травмами ноги госпитализирован. 
 
 
Движение транспорта сильно затруднено по Рижскому проспекту из центра в сторону Завеличья. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС.
 
 
По предварительной информации, пострадавшие есть в обеих автомашинах.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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