На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТО

На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автомобили Audi A4 и Hyundai Santa Fe - участники аварии - получили серьезные технические повреждения. На месте ДТП работает реанимация, есть пострадавшие. Один мужчина с травмами ноги госпитализирован.

Движение транспорта сильно затруднено по Рижскому проспекту из центра в сторону Завеличья. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС.

По предварительной информации, пострадавшие есть в обеих автомашинах.

Источник: Псковская Лента Новостей