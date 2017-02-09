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15:51 На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТО
На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТО
14.02.2017 15:51 ПЛН, Псков
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Автомобили Audi A4 и Hyundai Santa Fe - участники аварии - получили серьезные технические повреждения. На месте ДТП работает реанимация, есть пострадавшие. Один мужчина с травмами ноги госпитализирован.
Движение транспорта сильно затруднено по Рижскому проспекту из центра в сторону Завеличья. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС.
По предварительной информации, пострадавшие есть в обеих автомашинах.
Источник: Псковская Лента Новостей
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