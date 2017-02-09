Из-за ДТП на Рижском проспекте водителей отправляют в объезд

Из-за ДТП на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской по Рижскому проспекту в Пскове в обе стороны сильно затруднено движение транспорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сторону центра затор начинается от Рижского пр., 20, перед пересечением с улицей Киселева, со стороны центра - от Четырех углов. Авария занимает две полосы.

Водителей, которые едут по Рижскому проспекту в сторону Завеличья, отправляют в объезд по улице Петровской.

Напомним, на пересечение Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись автомобили Audi и Hyundai Santa Fe. По предварительной информации, пострадавшие есть в обеих машинах.

Источник: Псковская Лента Новостей