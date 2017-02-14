На перекрестке улиц Коммунальной и Печорской в Пскове не работает светофор

На перекрестке улиц Коммунальной и Печорской в Пскове не работает светофор. Об этом сообщил очевидец.

По информации Псковской Ленты Новостей, на перекрестке на протяжении нескольких дней ведутся работы по установке знаков «пешеходный переход» на выносных стойках (над проезжей частью). Для этого ООО «Псковтранссигнал» в соответствии с техническим заданием временно демонтирует стойки светофоров.

Ранее по этой причине не работал пешеходный светофор на улице Коммунальной у горбольницы. Следующий объект после завершения работ на пересечении улиц Коммунальной и Печорской – регулируемый пешеходный переход на площади Победы.

Источник: Псковская Лента Новостей