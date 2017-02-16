Светофор не работает на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной

В понедельник утром на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове не работает светофор, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Движение затруднено.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







