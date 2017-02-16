На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
Светофор не работает на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной
20.02.2017 07:13 ПЛН, Псков
В понедельник утром на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове не работает светофор, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Движение затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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