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Светофор не работает на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной

20.02.2017 07:13 ПЛН, Псков

В понедельник утром на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове не работает светофор, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Движение затруднено.

Источник: Псковская Лента Новостей



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