На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
Движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная регулируют сотрудники ГИБДД
20.02.2017 08:21 ПЛН, Псков
По состоянию на 08.20 светофорный объект на перекрестке ул. Инженерная - ул. Индустриальная в Пскове отключен, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Движение регулируют сотрудники ГИБДД. Пробок нет.
Источник: Псковская Лента Новостей
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