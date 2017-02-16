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Движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная регулируют сотрудники ГИБДД

20.02.2017 08:21 ПЛН, Псков

По состоянию на 08.20 светофорный объект на перекрестке ул. Инженерная - ул. Индустриальная в Пскове отключен, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Движение регулируют сотрудники ГИБДД. Пробок нет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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