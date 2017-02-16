Движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная регулируют сотрудники ГИБДД

По состоянию на 08.20 светофорный объект на перекрестке ул. Инженерная - ул. Индустриальная в Пскове отключен, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







