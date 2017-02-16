ДТП на улице Труда в Пскове затрудняет движение

ДТП на улице Труда в Пскове затрудняет движение. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись перед пешеходным переходом на ул. Труда 47.

Автомашины получили серьезные технические повреждения. Занята левая полоса при движении в сторону ул. Звездной.

Источник: Псковская Лента Новостей