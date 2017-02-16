www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Patron - товарная марка, которой можно доверять Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Ограничения движения на масленицу Трезвый город При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

ДТП на улице Труда в Пскове затрудняет движение

20.02.2017 16:22 ПЛН, Псков

ДТП на улице Труда в Пскове затрудняет движение. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись перед пешеходным переходом на ул. Труда 47.

Автомашины получили серьезные технические повреждения. Занята левая полоса при движении в сторону ул. Звездной. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28