На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
На Советском мосту в Пскове идут дорожные работы, затруднено движение
21.02.2017 11:11 ПЛН, Псков
На Советском (Троицком) мосту в Пскове идут дорожные работы. Как сообщают очевидцы, в связи с этим затруднено движение транспорта с площади Ленина в сторону улицы Леона Поземского.
Также на Ольгинском мосту затруднено движение в сторону Запсковья. Наблюдается затор в левой полосе при движении в центр.
Как сообщают очевидцы, многие «уходят» на поворот с Ольгинского моста в сторону ул. Поземского сразу с двух полос.
Источник: Псковская Лента Новостей
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