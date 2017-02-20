На Советском мосту в Пскове идут дорожные работы, затруднено движение

На Советском (Троицком) мосту в Пскове идут дорожные работы. Как сообщают очевидцы, в связи с этим затруднено движение транспорта с площади Ленина в сторону улицы Леона Поземского.

Также на Ольгинском мосту затруднено движение в сторону Запсковья. Наблюдается затор в левой полосе при движении в центр.

Как сообщают очевидцы, многие «уходят» на поворот с Ольгинского моста в сторону ул. Поземского сразу с двух полос.

Источник: Псковская Лента Новостей