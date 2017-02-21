На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
Из-за ДТП на площади Ленина в центре Пскова образовалась пробка
27.02.2017 14:53 ПЛН, Псков
ДТП на площади Ленина затрудняет движение по улице Леона Поземского в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В крайней левой полосе при движении в сторону Октябрьской площади столкнулись три легковых автомобиля.
Машины получили незначительные технические повреждения, на месте уже работают сотрудники ГИБДД,
Движение транспорта сильно затруднено в сторону Октябрьской площади по улице Леона Поземского и площади Ленина.
Источник: Псковская Лента Новостей
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