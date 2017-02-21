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Из-за ДТП на площади Ленина в центре Пскова образовалась пробка

27.02.2017 14:53 ПЛН, Псков

ДТП на площади Ленина затрудняет движение по улице Леона Поземского в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
В крайней левой полосе при движении в сторону Октябрьской площади столкнулись три легковых автомобиля.
 
Машины получили незначительные технические повреждения, на месте уже работают сотрудники ГИБДД, 
 
Движение транспорта сильно затруднено в сторону Октябрьской площади по улице Леона Поземского и площади Ленина.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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