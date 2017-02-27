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На Крестовском путепроводе ведутся дорожные работы

01.03.2017 14:22 ПЛН, Псков

На Крестовском путепроводе в Пскове ведутся дорожные работы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Работает дорожная техника, выставлены дорожные знаки. При движении из Крестов в центр города занята левая полоса.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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