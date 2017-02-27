На Крестовском путепроводе ведутся дорожные работы

Работает дорожная техника, выставлены дорожные знаки. При движении из Крестов в центр города занята левая полоса.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







