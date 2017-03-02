www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Трезвый город При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Peugeot и «Лада» столкнулись на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда

03.03.2017 19:21 ПЛН, Псков

Peugeot и «Лада» не смогли разъехаться на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда в Пскове.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обе машины получили технические повреждения и ждут ДПС. Выезд с Восточного проезда и движение по улице Коммунальной затруднены.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31