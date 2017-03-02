На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
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Peugeot и «Лада» столкнулись на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда
03.03.2017 19:21 ПЛН, Псков
Peugeot и «Лада» не смогли разъехаться на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда в Пскове.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обе машины получили технические повреждения и ждут ДПС. Выезд с Восточного проезда и движение по улице Коммунальной затруднены.
Источник: Псковская Лента Новостей
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