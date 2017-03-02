Peugeot и «Лада» столкнулись на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обе машины получили технические повреждения и ждут ДПС. Выезд с Восточного проезда и движение по улице Коммунальной затруднены.

Peugeot и «Лада» не смогли разъехаться на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда в Пскове.