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В Пскове продолжаются дорожные работы на Троицком мосту

06.03.2017 09:57 ПЛН, Псков

В Пскове продолжаются дорожные работы на Советском (Троицком) мосту. Как сообщил очевидец, ведется ремонт дороги на стороне, предназначенной для движения на Запсковье.

Затруднено движение из центра города на ул. Поземского. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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