В Пскове продолжаются дорожные работы на Троицком мосту

В Пскове продолжаются дорожные работы на Советском (Троицком) мосту. Как сообщил очевидец, ведется ремонт дороги на стороне, предназначенной для движения на Запсковье.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







