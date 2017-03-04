На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
03.03.2017 19:21 Peugeot и «Лада» столкнулись на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда
В Пскове продолжаются дорожные работы на Троицком мосту
06.03.2017 09:57 ПЛН, Псков
В Пскове продолжаются дорожные работы на Советском (Троицком) мосту. Как сообщил очевидец, ведется ремонт дороги на стороне, предназначенной для движения на Запсковье.
Затруднено движение из центра города на ул. Поземского.
Источник: Псковская Лента Новостей
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