На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
06.03.2017 11:25 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, комплекс КРИС-П (тренога) установлен напротив гостиницы «Рижская».
На участке Рижского проспекта от улицы Киселева до улицы Народной действует ограничение скорости 50 км в час.
Также сообщается, что на безымянной улице, соединяющей ул. Вокзальную с ул. Льва Толстого (под виадуком) произошло ДТП. При движении с ул. Толстого к Вокзальной заняты сначала правая полоса, затем левая.
Еще одно ДТП с участием двух автомашин произошло на улице Индустриальной.
Источник: Псковская Лента Новостей
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