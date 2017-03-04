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Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте

06.03.2017 11:25 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, комплекс КРИС-П (тренога) установлен напротив гостиницы «Рижская».

На участке Рижского проспекта от улицы Киселева до улицы Народной действует ограничение скорости 50 км в час.

Также сообщается, что на безымянной улице, соединяющей ул. Вокзальную с ул. Льва Толстого (под виадуком) произошло ДТП. При движении с ул. Толстого к Вокзальной заняты сначала правая полоса, затем левая.

Еще одно ДТП с участием двух автомашин произошло на улице Индустриальной. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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