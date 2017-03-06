В Пскове напротив «Гулливера» столкнулись автобус «тройка», «ВАЗ» и две иномарки

Авария с участием четырех транспортных средств произошла в Пскове на пересечении ул. Печорской и Коммунальной напротив торгового центра «Гулливер». Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, столкнулись автобус, следующий по маршруту №3, «Фольксваген Пассат», «Шевроле Лачетти» и «ВАЗ».

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







