На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
В Пскове напротив «Гулливера» столкнулись автобус «тройка», «ВАЗ» и две иномарки
06.03.2017 14:41 ПЛН, Псков
Авария с участием четырех транспортных средств произошла в Пскове на пересечении ул. Печорской и Коммунальной напротив торгового центра «Гулливер». Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, столкнулись автобус, следующий по маршруту №3, «Фольксваген Пассат», «Шевроле Лачетти» и «ВАЗ».
Автомобили получили технические повреждения. Движение в сторону Ледового дворца затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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