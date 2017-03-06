www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Пскове напротив «Гулливера» столкнулись автобус «тройка», «ВАЗ» и две иномарки

06.03.2017 14:41 ПЛН, Псков

Авария с участием четырех транспортных средств произошла в Пскове на пересечении ул. Печорской и Коммунальной напротив торгового центра «Гулливер». Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, столкнулись автобус, следующий по маршруту №3, «Фольксваген Пассат», «Шевроле Лачетти» и «ВАЗ».

Автомобили получили технические повреждения. Движение в сторону Ледового дворца затруднено.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31