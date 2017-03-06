На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
На перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове не работает светофор
06.03.2017 15:04 ПЛН, Псков
На перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове не работает светофор. Об этом сообщил очевидец. На перекрёстке работает регулировщик.
Напомним, светофор на этом перекрестке также не работал в субботу в течение продолжительного времени.
Источник: Псковская Лента Новостей
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