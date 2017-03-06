На перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове не работает светофор

На перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове не работает светофор. Об этом сообщил очевидец. На перекрёстке работает регулировщик.

Напомним, светофор на этом перекрестке также не работал в субботу в течение продолжительного времени.

Источник: Псковская Лента Новостей