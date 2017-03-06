На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
06.03.2017 11:25 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
В Пскове не работает светофор на перекрестке Октябрьский проспект – Гражданская
07.03.2017 09:33 ПЛН, Псков
В Пскове не работает светофор на перекрестке Октябрьский проспект – Гражданская. Как сообщили очевидцы, светофоры не работают с вечера 6 марта.
По информации Псковской Ленте Новостей, сотрудники ООО «Псковтранссигнал» занимаются устранением неисправности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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