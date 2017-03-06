На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
«Хендай» въехал в столб на ул. Текстильной в Пскове. ФОТО
07.03.2017 17:25 ПЛН, Псков
ДТП с участием автомобиля «Хендай» произошло на ул. Текстильной в Пскове в 15.37. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машина въехала в опору уличного освещения и получила значительные технические повреждения.
По словам водителя иномарки, авария произошла из-за того, что его «подрезал» другой участник движения.
Водитель трезв.
Источник: Псковская Лента Новостей
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