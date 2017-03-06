«Хендай» въехал в столб на ул. Текстильной в Пскове. ФОТО

ДТП с участием автомобиля «Хендай» произошло на ул. Текстильной в Пскове в 15.37. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машина въехала в опору уличного освещения и получила значительные технические повреждения.

По словам водителя иномарки, авария произошла из-за того, что его «подрезал» другой участник движения.

Водитель трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей